“Il 60% dei navigator è donna: non possiamo mandare a casa queste lavoratrici"

“In occasione della Giornata internazionale della donna vogliamo sollecitare, ancora una volta, il governo nazionale affinché proroghi il contratto in scadenza ai navigator. Tra i 2.660 lavoratori, infatti, 1.596 sono donne. In Sicilia su 408 lavoratori, le donne sono 243. Il 60% circa”. Così il segretario generale della UilTemp, Danilo Borrelli.

“In un territorio - continua Borrelli - dove l’occupazione femminile è già molto bassa, mandare a casa anche queste professioniste laureate, che nel 2019 hanno superato una difficile selezione e che hanno maturato competenze e contatti, va in contrasto con tutti i principi sostenuti e finanziati da tutta la politica. Ecco perché chiediamo risposte immediate. Sono lavoratori esperti in politiche attive del lavoro, tematica adesso più che mai attuale e indispensabile per la ripresa economica”.