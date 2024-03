Una panchina rossa, una rosa e due scarpe: 8 marzo, l'iniziativa all’istituto turistico Marco Polo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una panchina rossa sulla quale è poggiata una rosa e due scarpe. All’istituto turistico Marco Polo è stato ricordato ‘un giorno particolare’ che non deve essere normale. Un incontro voluto dalla dirigente scolastica Pasqualina Guercia in collaborazione con docenti e la preziosa partecipazione dell’ Associazione Lia Pipitone di Palermo.

“L’ 8 marzo non è una festa normale- spiega la dirigente scolastica – e tra i libri e i quaderni dei nostri ragazzi non può mancare la maturazione delle coscienze attraverso la conoscenza di fatti gravissimi come i femminicidi. La scuola deve andare oltre la conoscenza puntando sull’impegno civile. La scuola non può e non deve girare lo sguardo altrove davanti ai fatti orrendi che circondano la nostra realtà . Così come per il bullismo, le devianze giovanili, il fenomeno mafioso, la nostra scuola si pone come base per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Abbiamo organizzato questo evento invitando due psicologhe Azzurra Tramonti e Stefania Calà del Centro Antiviolenza Lia Pipitone”.

Nella panchina è stata apposta una targa con una frase che hanno partecipato al concorso denominato ‘La bellezza di essere donna’. Un’ apposita commissione ha scelto tra le centinaia inviate dai studenti la frase vincitrice scritta da una ragazza della classe 4°. Ad annunciarlo è stata proprio la dirigente Guercia: “Abbiamo scelto una frase apparentemente semplice, profonda però nella sua essenza: La libertà è il gioiello più prezioso che indossa una donna".