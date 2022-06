A Palermo arriva il Disability Pride 2022: appuntamento per l'8 e 9 luglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Disability Pride non ha alcun legame ufficiale con il Palermo Pride ma rappresenta soltanto un'opportunità per porre l'attenzione sulle tematiche di integrità dei corpi e di diritto alla sessualità per disabili attraverso la figura dell'assistente sessuale. Inoltre l'obiettivo principale di questa iniziativa consiste nel porre l'attenzione sulla pratica dell'abilismo che, come l'omofobia, consiste in un'emarginazione per un determinato status, ovvero la disabilità. Razzismo, omofobia, maschilismo ed abilismo sono facce della stessa medaglia, ovvero la non accettazione di un io alternativo e diverso a quella che viene considerata la norma . Contro la cultura della norma tale iniziativa ritiene suo compito preciso rivendicare il diritto all'esistenza e all'espressione di un'alterità che non può e non deve soggiacere alla norma, ma esprimersi secondo le sue norme, seguendo un preciso codice comunicativo che nel caso della disabilità si traduce in codici espressivi diversi a seconda della patologia. Tale iniziativa viene portata avanti con l'obiettivo di rivendicare il legame che si ha tra identità fisica in quanto corpo come espressione del proprio io e identità sessuale la quale a molti disabili viene negata a causa della loro disabilità. Nel nostro Paese il tema dell'affettività delle persone diversamente abili rappresenta un tabù. Anche su questo ci interrogheremo durante gli Stati Generali dell'8 Luglio ai quali invitiamo tutt* a partecipare.