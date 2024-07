Le coffe diventano progetto culturale per promuovere le pari opportunità e l’identità siciliana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 12 luglio U.S. al Castello Ducale Colonna sito a Joppolo Giancaxio si è tenuto l'evento dedicato al turismo, cultura e impresa in Sicilia. Presenti il Presidente nazionale della filiera turismo e cultura della Confederazione delle Piccole e Medie Industrie Private (Confapi) la Presidente del Gruppo Donne nazionale della Confederazione Brigitte Sardo, il Presidente Confapi Sicilia Dhebora Mirabelli e il Presidente gruppo donne di Confapi Sicilia Tiziana Serretta. A discutere della crescita del turismo e dell'industria culturale in provincia di Agrigento, capitale europea della cultura 2025, il vice presidente Commissione Attività Produttive dell'assemblea Regionale Siciliana, il deputato Giuseppe Catania. Tra gli special guest Daniela Bas già dirigente delle politiche sociale e di inclusione dell'ONU e Sandro Calvani già dirigente della divisione Unicri Onu. Un momento di confronto sui cambiamenti culturali necessari per il raggiungimento delle pari opportunità senza dimenticare donne siciliane che hanno fatto storia. Tra le più note celebrate con una mostra virtuale in 3D oltre che fisica e Franca Florio, Costanza d'Altavilla, Franca Viola, Letizia Battaglia, Vittoria Giunti, Bella de Paija, Nerina Chiarenza, Francesca Massari, Marianna Ciccone, Maria Paternò. È intervenuta sui dati relativi le discriminazioni di genere nel mondo del lavoro la segretaria regionale Cisl Rosanna Laplaca. Da oggi la mostra è visitabile sul sito www 6libera.org dell'Associazione 6come6.6libera. Il progetto è stato finanziati dall'Assessorato ai beni culturali e identità Siciliana della Regione Sicilia che ha riconosciuto il valore dell'originale e innovativa iniziativa di promozione e sensibilizzazione dell'identità e cultura Siciliana. Le coffe sono state realizzate per fini esclusivamente culturali dall'impresa Marinisa Bag. L'evento ha visto la collaborazione di Di Stefano Dolciaria con la donazione di una degustazione dei dolci tipici siciliani per oltre 100 ospiti nazionali e internazionali; del Castello Ducale Colonna che ha collaborato con la messa a disposizione della suggestiva e meravigliosa location che è stata oggetto di visita privata per gli ospiti intervenuti e di Passione Sicilia Comunicazione e Marketing.