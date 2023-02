VIDEO | "6" al SuperEnalotto, festa nella tabaccheria palermitana baciata dalla fortuna: caccia al vincitore

Alessio e Alessandro, titolari della ricevitoria di via Gaetano La Loggia 186, non credevano ai loro occhi quando hanno letto che nel loro locale è stata venduta una delle quote vincenti del jackpot da record (371 milioni). Quattro milioni con una cedola da 5 euro. Immancabile il messaggio per il vincitore: "Se vuoi passare per stappare una bottiglia e farci un regalino... ti aspettiamo"