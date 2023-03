Cinquemila dipendenti regionali in stato di agitazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I dipendenti della regione siciliana, operatori cat. A e collaboratori cat. B, manifesteranno il prossimo 4 aprile per il mancato riconoscimento della professionalità svolta fino ad oggi, a seguito del demansionamento subito nel 2006. "In tutti questi anni la politica non ha saputo sanare questa vergognosa situazione di sfruttamento del personale" dichiara Ignazio Martines componente del comitato organizzatore. La manifestazione è regolarmente autorizzata e le persone parteciperanno in modo spontaneo senza l'appoggio dei sindacati.