"Comunità di Vita Cristiana", tutto pronto per il 48° convegno nazionale di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Sappiamo quanto sia difficile essere credibili testimoni di Speranza nella nostra contemporaneità, davanti alle guerre, alle malattie, alla povertà, alla discriminazione, al grido di dolore dell’umanità. Vogliamo accogliere questa esortazione, andando a toccare con mano le cicatrici della nostra società e dei nostri fratelli e sorelle. Anche se non sanguina più, una cicatrice è il segno che la ferita ci lascia e che rimane un punto scoperto, sensibile, ricordo indelebile del dolore vissuto ma anche del lento processo di guarigione”.

Con queste premesse il CVX – la Comunità di Vita Cristiana – si appresta a svolgere il suo 48° Convegno Nazionale a Palermo dal 25 al 28 Aprile 2024. Giovedì 25 dopo gli arrivi e la celebrazione eucaristica, sarà l’occasione dell’incontro tra la comunità italiana e il Presidente mondiale della CVX, il maltese Chris Micallef. Sono numerosi i momenti di riflessione che vedranno come ospiti nelle varie sessioni che si svolgeranno a partire da venerdì 26 nella sala conferenze dell’Hotel Saracen di Palermo. Al mattino la discussione del tema: “Confini e frontiere, cicatrici dell’umanità”, tra p. Antonio Spadaro S.I. (Sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione) e Giuliana Martirani (docente di geografia dello sviluppo, politica ed economica e politica dell'ambiente). Seguirà poi la celebrazione eucaristica con Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo alla Chiesa Parrocchiale di Maria SS. Delle Grazie di Isola delle Femmine. Nella sessione del pomeriggio sul tema “Cicatrici urbane e sociali” discuteranno Carlo Cellamare (docente di urbanistica della Sapienza di Roma) e Mauro Magatti (docente di sociologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore).

Seguirà un dialogo tra Andrea Serra, membro del Comitato Esecutivo nazionale del CVX, con fra’ Mauro Billetta, parroco di Danissini (Palermo) che molto sta facendo per riqualificare il quartiere in cui abita e opera. Sabato 27, dopo un pellegrinaggio al monumento che ricorda la Strage di Capaci al mattino, al pomeriggio un nuovo momento di confronto sul tema “Graffi, cicatrici e rigenerazione” in cui a dialogare saranno p. Vittorio Soana S.I. (psicologo e psicoterapeuta) e la Milly De Micheli (psicologa e analista transazionale). Domenica 28, infine, al mattino ci sarà la relazione del professor Leonardo Becchetti (docente di economia politica a Tor Vergata) “Politica, società civile e le sfide dell'Europa: il progetto Piano B”, cui seguirà Assemblea Generale e Consiglio Nazionale con un intervento del dottor Berardino Guarino (Direttore Economato della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù) dal titolo “Gli strumenti al fine: l’uso dei beni della Compagnia di Gesù”. La CVX è una realtà presente in 62 Paesi, che riunisce adulti e giovani di ogni condizione, con un'amicizia particolare con i padri Gesuiti e un forte legame con la spiritualità ignaziana. In Italia sono presenti 42 comunità sul territorio nazionale.