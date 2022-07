VIDEO | 398° Festino di Santa Rosalia, il carro scortato dai medici: applausi per Lagalla ai Quattro Canti

Dall'inno di Mameli suonato dalla Fanfara dei bersaglieri ai tradizionali fuochi d'artificio al Foro Italico: tutto si è svolto in orario, come da programma. L'arcivescovo Lorefice ha benedetto la città. Presente anche Vincenzo Agostino. Emozione da parte della moglie e di uno dei figli del neo sindaco: "Questa può essere una vera rinascita per Palermo"