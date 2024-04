Il corteo, l'omaggio al Giardino inglese e tanti eventi: il programma dell'Anpi per il 25 aprile

In occasione del 25 aprile, 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, anche l'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) di Palermo organizza una serie di eventi, a cominciare dal tradizionale corteo che attraverserà il centro della città giovedì e dalla cerimonia ufficiale al Giardino inglese. Quest'anno alla commemorazione si associa un forte appello contro le guerre e per il cessate il fuoco ovunque, ma anche la tristezza per la scomparsa di Vincenzo Agostino, padre dell'agente Nino ucciso da Cosa nostra assieme alla moglie incinta, Ida Castelluccio, il 5 agosto 1989, che si è spento all'età di 87 anni. Per ricordarlo, l'Anpi di Palermo ha inserito una sua foto nella locandina degli eventi.

Nello specifico, la cerimonia ufficiale per celebrare il 25 aprile si terrà giovedì alle 9 al Giardino inglese, ingresso su via Libertà. Alle 9.30 saranno deposte delle corone di alloro sulla lapide dei caduti di Cefalonia e una corona di fiori sul cippo di Pompeo Colajanni, il comandante Barbato che contribuì alla Liberazione dai nazisti della città di Torino. Alle 10.15 partirà il corteo, che percorrerà via Libertà e via Ruggero Settimo per arrivare alle 11.15 circa in piazza Verdi, davanti alla scalinata del Teatro Massimo, dove saranno presenti la corale San Sebastiano della polizia municipale, diretta dalla Maestra Serafina Sandovalli.

"Assieme alle associazioni e gruppi della Rete per la difesa ed attuazione della Costituzione, l'Anpi di Palermo si rivolge all'intera cittadinanza democratica ed antifascista per invitare tutte le altre associazioni e movimenti perché ci sia il massimo delle adesioni e una grande partecipazione, con la speranza - si legge in una nota - che analoghe adesioni e mobilitazioni possano avvenire nel resto del Paese, in modo da potere limitare l'arroganza di questo Governo e potere, nel contempo riuscire ad invertire la situazione politica".

Inoltre "occorre lanciare un ulteriore grido di allarme perché sono in seria discussione tutti i principi basilari della nostra Costituzione: democrazia, libertà di pensiero e delle opinioni oltre che libertà di stampa, uguaglianza, lavoro, solidarietà e, soprattutto, pace. In pratica la Repubblica democratica fondata sulla Costituzione, quella nata dalla Resistenza. Questo 25 aprile ci deve vedere più uniti che mai per gridare assieme il desiderio di una Italia antifascista e democratica e per richiedere un futuro di speranze per le famiglie, le donne ed i giovani. Deve essere - si legge ancora nella nota - il giorno in cui poter ritrovare nelle piazze la speranza nel futuro, una speranza incentrata sul lavoro con una retribuzione sufficiente per una vita libera e dignitosa e rispettosa soprattutto della sicurezza sui luoghi di lavoro".