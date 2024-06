VIDEO | Carabinieri, grande festa per i 210 anni dell'Arma: "Oltre 300 mafiosi arrestati in un anno"

La cerimonia in alta uniforme si è svolta in piazza del Parlamento. In schieramento tutti i militari dell'antiterrorismo, dei cacciatori di Sicilia, dei forestali, passando per i reparti speciali e la fanfara. Presente, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla. Le parole del comandante della Legione di Sicilia Giuseppe Spina