Festa della Repubblica, Itamil al fianco di Mattarella: "Attacchi ingiustificati da politici con scarsa sensibilità istituzionale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Itamil, il primo sindacato dell'Esercito e del Comparto Difesa, ha festeggiato l'anniversario della nascita della Repubblica sul terrazzo green della sede nazionale in via Vincenzo Di Marco, a Palermo. L'evento ha incluso il canto dell'inno nazionale e un concerto sul terrazzo a cura dell’ artista Alfred Costello, una novità assoluta nella storia della musica. Tra i brani cantati, "Maresciallo io non ho paura" è stato dedicato alle vittime della mafia, oltre all'inno Itamil, "La 1100" dedicata all'industria italiana e "Santuzza".

Durante l'evento, l'avvocato Massimo Taffuri ha alternato brani musicali con la lettura e spiegazione degli articoli della Costituzione. Nel corso della giornata sono intervenuti: Il Presidente Sandro Frattalemi, che ha salutato tutti i partecipanti ricordando i valori etici della democrazia e la libertà del popolo italiano, scritti nella Costituzione con il sangue versato da milioni di Italiani che hanno combattuto il Fascismo. Ha sottolineato il dovere di tutti noi di mantenere viva la Costituzione.

Il segretario generale, Girolamo Foti, ha ricordato le vittime della mafia e il coraggio di lottare contro la cultura della mafiosità e ogni abuso di potere, affermando che le idee di Falcone e Borsellino camminano con le nostre gambe. Erano presenti anche il vice presidente Nicola Passarelli; il vice presidente aggiunto Daniela Sapuppo; Il vice segretario generale Umberto Bolignari; Stefano De Rosa, Presidente Itamil Campania; Marco Griffini, segretario regionale Sim-Marina; Maurizio Ferrara, Adis-Frares; Alessandro Bellomo, segretario della Sezione di Palermo Ansi; Francesco Damasco, consigliere decano dell'associazione "L’Italia s’è Desta"; Mauro Lauria, dirigente del nucleo operativo Security G.B., che ha illustrato il sodalizio con Itamil.

Il sindacato Itamil Esercito esprime la propria solidarietà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo discorso ha ricordato i valori della democrazia e ha sottolineato l'importanza dell'Europa, "oggetto di attacchi ingiustificati da parte di alcuni politici di scarsa sensibilità istituzionale, che nessuno ricorderà nella storia del nostro Paese".