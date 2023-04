VIDEO | Gli spari, l'inseguimento e il robot che fa brillare il pacco bomba: le simulazioni per i 171 anni della polizia

Gli spari, l'inseguimento e il robot che fa brillare un pacco bomba. Sono alcune delle simulazioni che questa mattina la polizia ha effettuato in occasione dei 171 anni dalla fondazione del corpo. Una mattinata di festa all'aeroporto di Boccadifalco, sede del IV reparto volo. Tra i presenti, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Il discorso del questore Leopoldo Laricchia: "Sono passati 171 anni da quando la polizia è stata fondata e 42 anni da quando è diventata una forza civile ed ha aperto le sue fila alle donne. Desidero, prima di ogni cosa, esprimere un sincero ringraziamento ai miei collaboratori, tutte le donne e gli uomini della polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell’Interno, che nella provincia di Palermo ogni giorno affrontano, con abnegazione e spirito di sacrificio, le mille sfaccettature problematiche di un territorio estremamente complesso. Mi riferisco alla presenza, tuttora importante e pervasiva, della criminalità organizzata e diffusa, che spesso sono complementari e si alimentano della marginalità sociale di una parte significativa della popolazione".

Un'attenzione particolare quella rivolta al traffico delle sostanze stupefacenti. "Il più importante business criminale su cui si regge Cosa nostra e che coinvolge anche gran parte della criminalità comune - continua Laricchia - il commercio di sostanze stupefacenti, vede oggi una diffusione pervasiva soprattutto nelle giovani generazioni, nelle scuole e nei luoghi del divertimento. L’uso di certe sostanze di crescente diffusione provoca danni irreversibili alla psiche e i loro effetti si manifestano nelle nostre strade con devianze comportamentali di giovani e giovanissimi, che esplodono, con sempre maggiore frequenza, in atti di violenza inconsulta e fine a se stessa nei confronti di passanti o con azioni criminali di maggiore gravità".

"Concludo la mia allocuzione - dice il questore - con un pensiero carico di commozione, rispetto e gratitudine per tutti i nostri caduti per mano mafiosa e in operazioni di servizio e per coloro che la sorte ha risparmiato dal sacrificio caricandoli per tutta la vita del fardello di essere sopravvissuti senza tuttavia risparmiarli dal ricordo tremendo della tragedia vissuta a fianco dei colleghi che non ci sono più. La memoria dei nostri caduti e di tutti coloro che hanno versato il sangue per contrastare la barbarie mafiosa, quest’anno assurge a segno di redenzione, attraverso il dono dell’olio prodotto dagli ulivi che crescono sulla terra di Capaci a tutte le diocesi d’Italia e la sua consacrazione come Sacro Crisma per l’amministrazione dei sacramenti in tutte le 25 mila parrocchie italiane".