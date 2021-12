Gioca 3 euro e ne vince 50 mila: a Palermo si brinda col 10eLotto

A Palermo e nel Trapanese si brinda con Il 10eLotto. Nel concorso del 16 dicembre, a Palermo un fortunato giocatore ha centrato il 9 Oro da 50 mila euro grazie a una giocata da 3 euro. A darne notizia è Agipronews, agenzia di stampa periodica telematica che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse.

Si festeggia anche a Partanna, in provincia di Trapani, con un 6 Oro da 6.250 euro, per un bottino complessivo della regione che supera i 56 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,8 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi dall'inizio dell'anno.