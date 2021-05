Il vino a tavola, le partite a carte e il... vaccino: la signorina Benedetta compie 107 anni

L'ex centralinista del Giornale di Sicilia, che non si è mai sposata, festeggia il compleanno con le coinquiline e le operatrici della casa di riposo dove risiede. Per lei un altro record: da 52 anni è pensionata. "Con le mie colleghe eravamo come sorelle, le ricordo tutte"

La signorina Benedetta Sanna, ex centralinista del Giornale di Sicilia, taglia il traguardo dei 107 anni. La torta è già pronta, le candeline pure: la festa di compleanno è stata organizzata da Antonina Siino, titolare della casa di riposo "La Grande Famiglia" di via Croce Rossa, dove la supercentenaria risiede.

Venuta al mondo un anno prima che scoppiasse la prima guerra mondiale, anche quest'anno, a causa del Covid, la signorina Benedetta festeggerà il compleanno in compagnia delle coinquiline e delle operatrici della casa di riposo. Pur non avendo un buon rapporto con medici e medicine, qualche giorno fa la signorina Sanna ha accettato di vaccinarsi. Quest’anno arriva - e lo fa in piena salute - a questa veneranda età forse anche grazie al buon bicchiere di Cerasuolo di Vittoria che a tavola non le deve mai mancare. Benedetta non si è mai sposata e non ha figli ma in compagnia delle sue nipoti, che le fanno spesso visita, passa interi pomeriggi giocando a carte: ramino, scala quaranta e poker sono i suoi giochi preferiti.

La nonnina supercentenaria festeggia anche un altro record: il 52esimo anno dal giorno del pensionamento, dopo oltre venti anni di servizio come centralinista del Giornale di Sicilia. "A quei tempi - ricorda - eravamo in tante le addette al centralino del giornale. Con le mie colleghe eravamo come sorelle (e di tutte si ricorda nomi e cognomi, ndr). Ma oggi credo che nessuna di loro sia più in vita".