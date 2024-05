Mezzo secolo in Libia e mezzo a Palermo, i 100 anni di nonna Nina: "Più forte anche di Gheddafi"

Mezzo secolo in Libia e mezzo secolo a Palermo. Circondata dall'affetto dei nipoti e degli altri familiari, lo scorso primo maggio ha tagliato il traguardo dei 100 anni, Antonina Gioè, detta affettuosamente "nonna Nina". La donna ha anche ricevuto in dono una targa ricordo dal consigliere della terza circoscrizione Gioacchino Vitale.

Classe 1924, "nonna Nina" ha percorso una vita costellata di tante vicissitudini. "E' nata in Libia, ai tempi colonia italiana, da genitori italiani - racconta il nipote Nanny Giacalone -. Lì da giovane conobbe mio nonno paterno, Pasquale, classe 1909, si sposarono ed ebbero 3 figli. La nonna ha vissuto la seconda guerra mondiale e proprio durante il conflitto partorì la più grande dei figli".

"Col tempo - prosegue il nipote - la situazione in Libia peggiorò in quanto il colonnello Gheddafi spodestò il re. Alla fine degli anni Sessanta, il colonnello emanò alcune leggi con le quali sanciva l'espulsione dei coloni italiani dallo stato africano e così nel 1970, i miei nonni arrivarono in Italia come profughi. Attenzione, non immigrati ma profughi di Libia, in quanto italiani che vivevano lì. Gheddafi obbligò la sua famiglia a lasciare ogni avere e partire solamente con ciò che potevano portarsi dietro".

Antonina Giacalone ricominciò da capo a Palermo. "Mia nonna - continua Nanny Giacalone - lavorò come sarta per poi dedicarsi completamente alla famiglia. Col tempo rimase vedova e continuò a vivere da sola, nonostante la costante richiesta dei figli di far casa insieme. La famiglia crebbe ma il suo carattere è sempre rimasto deciso, anche adesso che è arrivata alla veneranda età di... un secolo!".