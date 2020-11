"A Geraci gli anziani sono indispensabili", festa per i 100 anni della signora Gaetana Zangara

"Anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese?". A Geraci Siculo non la pensano così. Il Comune abbarbicato sulle Madonie - che vanta un tasso di longevità molto alto e per questo è stato inserito tra le "zone blu" del pianeta - festeggia un altro centenario.

Si tratta della signora Gaetana Zangara. Una donna forte, tenace, artefice e protagonista della proprie scelte, che circondata dall’affetto dei familiari ieri ha simbolicamente soffiato su 100 candeline. Cento tanti quanti gli anni trascorsi a Geraci. Un traguardo importante che il sindaco di Geraci, Luigi Iuppa, ha voluto omaggiare con una targa ricordo e un mazzo di fiori.

In rappresentanza di tutti gli amministratori, consiglieri comunali e dell'intera comunità, oltre al sindaco Iuppa, ieri c'erano anche l’assessore alle Politiche sociali Marisa Zafonte e padre Santino Scileppi che, con le dovute precauzioni anti Covid, hanno fatto tappa a casa della nonnina.

"Gli anziani - ha detto il sindaco Iuppa - sono una risorsa sociale e culturale preziosa. Sono indispensabili perché rappresentano le nostre radici e abbiamo il dovere di tutelarli, curarli e amarli".