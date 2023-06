Grande festa per i 100 anni di nonna Rosa, la mamma di Franco u Vastiddaru

Cento anni, una grande festa. Palermo da ieri ha una nuova centenaria. Si tratta di Rosa Altesi, la mamma di Franco u Vastiddaru, il titolare di una delle panellerie più note di Palermo, in corso Vittorio Emanuele che è scomparso nel 2015. La signora Altesi - nata a Trapani il 23 giugno 1923 - è cresciuta in una famiglia umile (il papà era un sacrestano). A 20 anni si è sposata con Antonino Valenti dando alla luce la prima figlia all'eta di 22 anni.

Con la nascita della seconda figlia, un anno dopo, tutta la famiglia si trasferì a piedi da Trapani a Palermo per trovare un posto migliore impiegando esattamente una settimana. La signora Rosa Altesi all'età di 38 anni è rimasta vedova e si è ritrova a crescere ben sette figli da sola lavorando come cameriera in una famiglia nobile nella zona di piazza Indipendenza. Oggi ha esattamente 16 nipoti e 23 pronipoti.

Nel tempo libero le piace giocare a carte, seguire la tv e fare un giro di chiamate tra figli e nipoti. Adesso vive in zona Madonna tutto il mondo. Ieri la grande festa per i suoi primi cento anni con una cena a casa con i tanti figli, nipoti e prenipoti. Una torta, i brindisi e a sorpresa anche la visita del sindaco Roberto Lagalla che ha così celebrato la nuova centenaria di Palermo.