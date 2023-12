Incredibile poker a Palermo col 10eLotto: 4 vincite tutte identiche, porta a casa 32 mila euro

Ha davvero dell’incredibile quanto successo a Palermo nell’ultima estrazione del 10eLotto. Come riporta l'agenzia Agimeg nel capoluogo siciliano sono infatti state messe a segno quattro vincite tutte identiche, sia nei numeri, sia nella modalità, sia nella cifra portata a casa dai giocatori. Con gli stessi sette numeri giocati (1, 5, 10, 11, 12, 15 e 20), puntate sempre da 20 euro e sei numeri indovinati in modalità Lotto, la vincita è stata in tutte e quattro le occasioni di ottomila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi dall'inizio dell'anno.