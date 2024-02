Meli (FI): "Convenzione Comune e Poste per il rilascio dello Spid alle famiglie che chiedono l'assegno di inclusione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il consigliere comunale Caterina Meli, in quota FI, ha avanzato un'importante proposta all'assessore alle Attività sociali, Rosalia Pennino,per garantire un accesso equo e agevole alla piattaforma online per i colloqui con il Servizio sociale competente per coloro che hanno presentato richiesta dell'assegno di inclusione. Meli ha suggerito la creazione di una convenzione con Poste Italiane per il rilascio dello Spis (Sistema pubblico di identità digitale), affinché il costo dello stesso non diventi un onere per le famiglie che vivono una situazione di disagio, bensì un ulteriore sostegno in un momento di particolare bisogno.

Attualmente, per procedere alla prenotazione dei colloqui, è necessario che coloro i quali hanno sottoscritto il Patto di attivazione digitale accedano tramite Spid o Cie alla piattaforma servizionline.comune.palermo.it, selezionando la sezione "Attività Sociali" e procedendo alla prenotazione degli appuntamenti per l'assegno di inclusione.

"Ho avanzato questa proposta nella speranza di poter far fronte in modo pratico alle esigenze emerse in merito a questa nuova procedura, dovute al costo per il rilascio dello Spid. E' necessario trovare le soluzioni più opportune per garantire un accesso inclusivo e senza ostacoli alla piattaforma online per i servizi sociali", ha dichiarato Meli. "L'iniziativa, se adottata - ha aggiunto -potrebbe rappresentare un passo significativo verso una maggiore inclusione digitale e un sostegno concreto alle famiglie più vulnerabili".