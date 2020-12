Pioppo, la richiesta del comitato Efesto: "Ripristinate l'ufficio anagrafe"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il comitato Efesto si è impegnato affinché venga ripristinato l’ufficio anagrafe presso la delegazione comunale sita nella frazione di Pioppo, a Monreale. Come suggerito dal delegato del sindaco per Pioppo, Giuseppe D’Alcamo, il Comitato si fa portavoce della richiesta della popolazione che, ad oggi, è costretta a recarsi di continuo presso gli uffici del comune di Monreale per le pratiche di carattere amministrativo". Dichiara così il presidente del comitato Efesto, Gabriele Dolce, che conclude: "Ogni intervento che chiediamo, anche se può sembrare di piccola entità, è finalizzato esclusivamente al miglioramento della qualità di vita della popolazione, proprio in prospettiva di quegli obiettivi di promozione dei valori e dei principi della nostra terra che ci siamo prefissati".