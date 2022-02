Nasce l'associazione civica "Via Cappuccini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È nata a l'associazione civica "Via Cappuccini", costituita dai residenti nella omonima via e nel quartiere. L'associazione è nata con lo scopo di interloquire e sollecitare l'amministrazione comunale, gli enti e le autorità ad affrontare le annose questioni e i connessi disservizi che attanagliano i residenti, al fine di migliorare la qualità della vita. Non soltanto nell’interesse dei residenti ma anche per i numerosi turisti che percorrono queste strade, per raggiungere le ben note Catacombe dei Cappuccini ed il Percorso Unesco Arabo-Normanno.

In particolare, si vogliono affrontare le problematiche urbane legate ai seguenti servizi: fognature, viabilità, rifiuti, sicurezza, decoro urbano. L’associazione è apartitica e senza scopo di lucro, aperta a chiunque ne condivida i principi ispiratori. Si propone, inoltre, di svolgere, attraverso i cittadini aderenti e volontari, ogni attività per sviluppare l’aggregazione, la coesione sociale e il senso civico.

"Come associazione – dichiara il presidente Vincenzo Scurti – riconosciamo che alcune problematiche della città sono riconducibili ai pochi cittadini incivili, ma altre dipendono da un'amministrazione comunale incapace, talvolta, di programmare e attuare quanto necessario per garantire i servizi essenziali”.

Per informazioni e adesioni si può scrivere all’indirizzo e-mail: associazioneviacappuccini@gmail.com.