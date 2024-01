Al mercato della Vucciria di Palermo un programma di cene con grandi chef da tutt’Italia

Quattro cene a quattro mani con chef ospiti che vengono da tutta Italia. Dall’11 al 14 gennaio 2024, nel centro storico di Palermo, si svolgerà la prima edizione di Uniamo: vini e cene non convenzionali, a cura del gruppo di ristorazione palermitano Virga&Milano. Al motto di God Save The Dinner in arrivo quattro serate all’interno dei ristoranti del gruppo noto per avere alzato l’asticella della qualità nel capoluogo siciliano. Una cornice d’eccezione: lo storico mercato della Vucciria conosciuto ovunque per il suo street food e la strada più antica di Palermo, il Cassaro. Ospiti degli chef di Virga&Milano: Juan Camilo Quintero (Borgo San Felice di Castelnuovo Berardenga), Jacopo Ticchi (Da Lucio a Rimini), Diego Rossi (Trippa a Milano) Giuseppe Zen e Paola Mineo (Macelleria Popolare a Milano).

Quattro cene con gli chef dei locali Virga&Milano e ospiti da tutta Italia

Uniamo è una nuova rassegna gastronomica per la città di Palermo. Questa prima edizione è stata fortemente voluta dagli imprenditori della ristorazione Franco Virga e sua moglie nonché socia Stefania Milano. Hanno deciso di trasferire a Palermo la creatività culinaria di quattro chef italiani che verranno ospitati dai ristoranti e dagli chef del gruppo, affiancati da alcuni produttori di vini naturali. Uniamo diventa un’esperienza gastronomica per conoscere piatti e percorsi inusuali. Le quattro cene dall’11 al 14 gennaio avranno luogo da Gagini, ristorante d’alta cucina del gruppo, Aja Mola la trattoria di pesce, Buatta ovvero l’osteria di cucina tradizionale e Maison Bocum, il cocktail bar e club house ultimo nato in casa Virga&Milano. Ecco i protagonisti.

I protagonisti di Vniamo: a Palermo dall’11 al 14 gennaio 2024

I ristoranti del gruppo palermitano si trovano nella zona del mercato storico della Vucciria, nel centro storico. A poca distanza l’uno dall’altro, quello che Virga&Milano è riuscito a creare è un polo gastronomico di qualità che mancava alla città. La prima cena sarà l’11 gennaio nel ristorante Gagini e lo chef resident Mauricio Zillo ospiterà Juan Camilo Quintero: un asse tra Sud America e Toscana passando per Palermo insieme ai vini dei produttori De Bartoli e Genuardi. Menu degustazione da 6 portate 120€, da 8 portate 140€. Il 12 gennaio sarà la volta di Jacopo Ticchi ospite all’Aja Mola, trattoria di mare gestita dalla talentuosa Tiziana Francoforte. I produttori presenti saranno Aldo Viola e Alessandro Viola. Menu degustazione 58€ con 6 portate e possibilità di degustare alla carta. La terza cena, con gli chef Fabio Cardilio e Diego Rossi, sarà il 13 gennaio 2024 presso Buatta - Cucina Popolana Palermo, accompagnata dai vini firmati Porta del Vento e Vite ad Ovest. Una cena sul quinto quarto tra nuovi gusti e abbinamenti inusuali: 75€. Giuseppe Zen e Paolina Mineo di Macelleria Popolare di Milano concluderanno il 14 gennaio alla Maison Bocum con la quarta e ultima cena (60€) con i vini di Nino Barraco, Nuzzella e Bonavita, al termine della quale un dopocena chiuderà l’evento generale.