Le terrazze di Palermo per bere, mangiare e godersi la vista

Ristorante

Osservatorio

Arrivato a maggio 2022 come terrazza e lounge bar dell’hotel 4 stelle Plaza Opera di Palermo, l’Osservatorio gode di una vista bellissima sui tetti della città, con i suoi monumenti ma anche le cime che lambiscono Palermo da un lato. Non solo cibo ma anche drink in questa sede, dove gli ospiti interni della struttura possono recarsi per la prima colazione e per lavorare durante la giornata. Per aperitivo, cena e dopocena però ci sono snacks e drink, ma anche piatti di ispirazione fine-dining dalla presentazione e dal gusto elegante.