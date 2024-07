Lui siciliano lei di Bordeaux, cambiano vita e aprono la prima caffetteria francese a Palermo

‘Gavé’ è una parola usata nel dialetto bordolese per accentuare il significato delle parole, “è un po’ l’equivalente del nostro ‘assai’”, ci spiega il proprietario Michele. Di qui nasce Maison Gavé, “maison perché per noi era fondamentale trasmettere l'idea di accoglienza, come a casa”. Si trova nel cuore di una delle zone residenziali di Palermo, precisamente in Via Tasso, ed è la prima caffetteria d'Oltralpe della città, fondata da una coppia italo-francese con un passato nel mondo del turismo e della moda. Michele Mannina, originario di Palermo, e Julia Fillaud, nata a Parigi ma cresciuta a Bordeaux, hanno trasformato la loro passione per la cucina francese in un caffè dal respiro internazionale, offrendo ai palermitani un'esperienza gastronomica del tutto nuova.

La storia di Michele e Julia, coppia nel lavoro e nella vita

Michele e Julia si sono conosciuti appena ventenni a Londra, dove entrambi lavoravano per un tour operator. Dopo quattro anni nella capitale britannica, la loro avventura li ha portati prima a Nizza, poi a Monaco e Sidney. È durante questa esperienza che Michele ha iniziato a lavorare nel mondo della moda con Gucci. Poi però, sentivano l’esigenza di riavvicinarsi a casa e influenzati da degli amici comuni si sono trasferiti a Bordeaux, dove sono rimasti per 10 anni. Hanno messo radici, comprato casa e sono diventati doppiamente genitori. "Avevamo tutte le condizioni per star bene, ma non eravamo pienamente appagati”.

Una nuova vita a Palermo

La decisione di trasferirsi a Palermo è stata dettata dal desiderio di un cambiamento radicale. Dopo la pandemia e la nascita dei figli, Michele e Julia hanno sentito la necessità di unire le loro competenze e passioni in un progetto che li rappresentasse davvero. "Non eravamo soddisfatti della nostra vita lavorativa, volevamo fare qualcosa che ci appassionasse davvero", spiega Mannina. Julia, con il suo occhio da francese, ha visto in Palermo una città ricca di potenziale e qualità di vita, convincendo Michele a fare il grande passo, quello di tornare a casa dopo 20 anni e dopo aver girato mezzo mondo. Era il 2020 quando si sono trasferiti, senza la minima idea di cosa sarebbero andati a fare. “Ironia del destino: è proprio quando siamo arrivati a Palermo che ci siamo appassionati di pasticceria francese. Cucinavamo specialità d’oltralpe per i nostri amici che ci riempivano di complimenti”. Poi per il compleanno di Michele, Julia ha realizzato la sua torta preferita: Tarte au citron con meringa. Era perfetta ed è stato il momento in cui hanno realizzato di voler intraprendere un percorso nel mondo della pasticceria francese.

L’apertura di Maison Gavé a Palermo

Così, dopo corsi di pasticceria e studio sui libri, decidono di dare vita a un posto che li rappresentasse a Palermo. Maison Gavé ha aperto le sue porte il 29 settembre 2022 - giorno di San Michele - proprio nella strada dove ha vissuto Michele quando era bambino. Si tratta di una caffetteria, un luogo accogliente e tranquillo, dove i clienti possono staccare dalla frenesia della città, lavorare, studiare e gustarsi un buon caffè accompagnato da autentiche specialità francesi. La filosofia è chiara: offrire ricette originali d’Oltralpe, senza rivisitazioni, utilizzando materie prime di alta qualità, il più possibile locali. "Non avrebbe senso far venire uova e farina dalla Francia" sottolinea Michele, "seguiamo le stagionalità e utilizziamo prodotti a km 0, a parte per quel che riguarda burro e formaggi che ovviamente sono francesi".

La proposta di Maison Gavé: colazione, brunch, pranzo e sala da tè

La maison di Michele e Julia racchiude in sé tre anime café, pâtisserie e cuisine, con un’offerta adatta dalla colazione al brunch, fino alla pausa pranzo o a uno spuntino dolce. C’è un menù mensile sia per i dolci che per i salati, dove tutto viene fatto in casa. La mattina propongono il ‘petit dejeuner’ dalle 9 alle 12 con sfogliati – l’unica cosa che per il momento non fanno internamente per motivi di spazio e logistica, ma sono quelli buoni della linea alta di Délifrance – pane tostato burro e marmellata, yogurt con granola, croissant salati, brioche, toast, pain perdu, e un’ampia scelta di pasticceria fra torte, flan, canelés, paris brest e frolle. E fanno anche gelato.

Alcuni piatti di Maison Gavé Croissant salato Eclair Croque madame I dolci di Maison Gavé Granola Bowl Due piatti di Maison Gavé

Mentre per il pranzo l’offerta si sposta su una decina di piatti espressi (7,50-16,90€): dalle madeleine salate con cipolle, bacon e formaggio alle erbe alla Tartate di boeuf à l’ancienne, patate al forno e insalata, dalla Salade chêvre chaud, frutta di stagione, noci e glassa al vino rosso alla galette di grano saraceno. Ampissima l’offerta di bevande, da quelle analcoliche come succhi, estratti, spremute e tè freddi si Kodama Paris a una piccola selezione di cocktail d’ispirazione francese, birre e vini. Hanno anche una carta di caffè (1,50-3€), con miscele e monorigini della Torrefazione Morettino Coffee Lab di Palermo, per espresso o french press. Nel periodo che va da settembre a maggio gli orari di apertura si dilatano e Maison Gavè si trasforma anche in una sala da tè.

L’atmosfera internazionale

“Abbiamo aperto in questo quartiere perché cercavamo una zona residenziale che potesse capire e apprezzare i nostri prodotti. Siamo molto contenti perché abbiamo uno zoccolo duro di clienti fissi”, Ma nonostante questo l’ambiente di Maison Gavé ha una vocazione molto internazionale, attirando una clientela variegata e cosmopolita. E lo stesso vale per lo staff: tutti hanno fatto esperienze all’estero e parlano francese, ci sono anche membri canadesi e cileni. Il café francais di Michele e Julia in poco tempo è già diventata un punto di riferimento per chi cerca un angolo di Francia a Palermo, apprezzato tanto dai residenti quanto dagli stranieri.