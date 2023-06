8 libri di cucina siciliana da non perdere

La cucina siciliana è un composito miscuglio di esperienze, ingredienti, tecniche e culture che si incontrano in una delle isole più grandi del Mediterraneo. Sono tanti gli autori e le autrici che hanno provato ad afferrarne la storia e a circoscriverla in un libro, ciascuno con la sua competenza e un punto di vista diverso. Il risultato è quello di una gastronomia ricchissima e affascinante, sui cui si è scritto molto ma che conserva – per fortuna – ancora qualcosa di misterioso e inafferrabile, che va oltre la ricettazione e gli ingredienti. Abbiamo raccolto i migliori libri di cucina siciliana.

Forme della cucina siciliana

Quando si parla del fatto che la cucina e il cibo non sono solo ricette e fornelli, può venire in aiuto un caso del genere, edito da Meltemi e scritto da Alice Giannitrapani e Davide Puca. In 438 densissime pagine si spiega perché, come, da quando, alcuni elementi chiave della cucina siciliana, come i cannoli e le caponate, sono diventati quello che sono: i piatti più famosi della “cucina siciliana”, tra i più famosi in Italia, ma anche degli stereotipi gastronomici. La semiotica del gusto è utile quindi per scavare nelle radici di quello che si mangia più spesso in Sicilia e restituire un’immagine meno cristallizzata di una vera – o presunta – tradizione culinaria 100% sicula. Prezzo: 26,60€. Pagine: 438.

Eolie Isole Slow

Questo libro di Slow Food, con le foto di Marco Varoli e le illustrazioni di Silvia Gherra, è un viaggio tra i produttori, i prodotti e i panorami delle Isole Eolie, alla ricerca di un turismo lento e attento, che parte dalla gastronomia. Non mancano nemmeno le ricette, chiaramente a base eoliana, nelle 224 pagine di testo. Un volume da collezione. Prezzo: 20,90€. Pagine: 224.

Made in Sicily

“Ciò che davvero mi sorprende è l’idea assolutamente radicata nei siciliani che gli ingredienti debbano sempre prevalere su qualunque eccesso creativo o pretenziosità. Ciò che emerge da ogni piatto non è la personalità dello chef, ma la voce della terra e del mare” ha detto chef Alain Locatelli della Sicilia. E così, nel 2019, ha sfornato più di 400 pagine edite da Mondadori che raccontano l’esperienza della cucina siciliana di uno chef giramondo, nato in Italia ma consacratosi all’estero. Come queste poche righe annunciano però, il filo conduttore rimane la tradizione. Prezzo: 24€. Pagine: 432.

Ricette di Sicilia

Il mondo dei ricettari in salsa sicula è praticamente sconfinato. Per questo scegliamo di sfogliare le 128 pagine del manuale Slow Food che coniuga ricerca per le vere tipicità regionali e locali con la cucina mainstream, per un totale di 120 preparazioni, in cui non può mancare una certa attenzione agli ingredienti. Prezzo: 9,90€. Pagine: 128.

La cucina siciliana

C’è addirittura chi ammette che descrivere e circoscrivere “la cucina siciliana” non sia solo un’operazione difficile, ma addirittura pericolosa, che rischia di appiattire cose diversissime tra loro sullo stesso orizzonte gastronomico. Per questo si avvicina con gentilezza alle gastronomie dell’isola il volume di Guido Tommasi Editore curato da Maria Teresa Di Marco e Marie Cécile Ferré, nonché fotografato da Maurizio Maurizi. Prezzo: 23,75€. Pagine: 224.

Il guscio delle uova

Cos’altro c’è da dire su uno dei più importanti esponenti della letteratura italiana? Cosa scriveva e pensava ad esempio, Luigi Pirandello, bandiera della Sicilia nel mondo, quando inseriva il cibo nei suoi testi, dai romanzi, ai piccoli racconti alle opere teatrali. In questa produzione massiccia fruga l’autrice Lina Grossi nel suo testo per Leone Verde (curiosità: questa casa editrice ha pubblicato tutta una serie di libri sui grandi autori della letteratura e la tavola) uscito nel settembre 2020 con l’arduo compito di esplorare l’universo narrativo di Luigi Pirandello attraverso i sapori, gli odori e i cibi che spuntano nella sua opera. Prezzo: 10€. Pagine: 144.

Profumi di Sicilia

Questo librone da più di 600 pagine, edito per la prima volta nel 1981, viene descritto da più fonti come la “bibbia” della cucina siciliana. Sarà per merito dell’immane dispiegamento di pagine e della poderosa opera del suo autore, Giuseppe Coria, ma “Profumi di Sicilia” è diventato ormai un classico, al punto che in tempi più recenti ne è stata edita una formula più ristretta, con una selezione di ricette, sempre da Edizioni Cavallotto (quello però esce con il nome di “Profumo di Sicilia”). Prezzo: 98€. Pagine: 672.

La cucina dei Monsù

Non parla propriamente di cucina siciliana, ma dato il legame stretto che questo argomento intesse con il Meridione e con il regno delle Due Sicilie, è fondamentale che il testo di Mario Liberto, edito da Kalós, sia rappresentato. I Monsù (in dialetto napoletano, sono i Monzù) nella storia erano cuochi professionisti che mischiavano la cucina francese con quella meridionale. L’influenza della cucina e del modello francese è evidente sia nel nome (che è una storpiatura di Monsieur) sia nella pratica, dato che questi cuochi professionisti della tavola erano accasati presso le più importanti famiglie nobiliari. In 40 ricette l’autore, introdotto da Carlo Ottaviano, racconta proprio questa cucina, eccezionale, della mistura. Prezzo: 15,20€. Pagine: 144.