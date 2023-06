“Siamo qui per restare” ci risponde Leo Spadaro, quando chiediamo se La Pêche a Marsala sarà un progetto stagionale o destinato a durare. Ed è proprio Leo a raccontarci la nuova apertura prevista per il 23 giugno 2023, anche se, ci tiene a precisare, “io qui faccio da collante”. E da lui viene prima di tutto il nome, La Pêche, che prende spunto dal suo bar à vin a Nizza dove si bevono vini rigorosamente artigianali accompagnati da buona cucina (a cui si aggiunge anche una piccola dispensa fatta da prodotti di agricoltura di vignaioli, che decidono di coltivare anche altro rispetto al vino).

Nel nuovo La Pêche a Marsala gli attori “principali” se così li si può definire, sono Nino Barraco (Vini Barraco) e Vincenzo Angileri (Viteadovest e Istinto Naturale), produttori di vino del territorio (a cui si aggiungono le compagne Angela, Giusy e Simona) che Leo definisce “per assurdo più noti nel resto d’Italia e all’estero che a Marsala. Qui fanno un lavoro quasi oscuro”. Il contesto è quella di una piazza pedonale in centro storico a Marsala, Piazza Monsignor Pasquale Lombardo, dove si troveranno i tavolini esterni con 30 coperti (20 sono all’interno).

Il Marsala Pre-British

La storia del vino a Marsala è una storia antica e recente, per certi versi assurda: Barraco e Angileri sono tra i produttori che fanno il Marsala Pre-British, una storia (ben raccontata in un recente documentario) che comincia con nel 1773 quando il mercante inglese John Woodhouse attracca a Marsala rimanendo colpito dalla qualità del perpetuo, un vino locale. Che spedì in Inghilterra seguendo una pratica frequente per quei tempi, l’addizione dell’acquavite, che l’ha trasformato nel Marsala moderno. Ma fortunatamente alcuni produttori siciliani hanno lavorato sul vino per riportarlo alla sua forma pre-inglesizzazione (da cui il nome), favorendone una conoscenza più autentica.

Il vino de La Pêche a Marsala

Per cui il progetto La Pêche che non poteva che essere quello di un luogo sul vino sì (non solo Marsala), ma anche sul territorio e sulle relazioni. Non ci saranno solo i vini dei fondatori da bere ma anche quelli di almeno altri 10 produttori del territorio che fanno lo stesso lavoro artigianale sulle vigne e in cantina. “Lo spirito è quello della condivisione. Sia Nino che Vincenzo non avevano un posto dove andare a bere sul territorio. L’idea è quella di assaggiare, avremo bottiglie e mescita ma poi si potrà stappare tutto. Solo vini siciliani e francesi, non ci saranno vini italiani” dice Leo, scherzando sulla distanza tra continente e isole. “Il motto è sempre questo: beviamo solo quello che amiamo e serviamo solo quello che beviamo”. Inoltre i vini saranno acquistati direttamente dai produttori (senza agenti e intermediari) e su scaffale per l’asporto si potranno comprare al prezzo d’azienda.

Cosa si mangia a La Pêche a Marsala

Da mangiare ci sarà una cucina da bistrot, che potrà contare anche su un orto di proprietà. “Noi vogliamo andare in posti dove non ci sono liturgie che ti affaticano. Qui chiederemo prima alle persone cosa vogliono bere, e poi cosa vogliono mangiare”. Non mancheranno i formaggi, quelli straordinari di Beppe Giovale ad esempio (con cui Leo collabora) e poi le produzioni locali, per un mix caseario piemontese, siciliano e francese. La proposta gastronomica è in mano a Irene Genna, che lavora sulla cucina “di qui”, sulle varianti marsalesi della cucina siciliana. “Avremo piatti che cambiano tutti i giorni o tutte le settimane. In base all’orto e in base al mercato. Collaboreremo con i pescatori di qui, non abbiamo una carta fissa”.