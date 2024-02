Per le strade della Vucciria, a Palermo, non era insolito imbattersi nel profumo della cacciatora. Di coniglio, come era uso nelle case nobiliari? Non esattamente. Perché la zona del mercato non era certo quella del ceto altolocato, ma dei lavoratori e del popolo, che a tavola si ingegnava per mangiare bene ma in grande economia. Questa è la storia del cacio all’argentiera, inventato nel periodo borbonico da un’abile cuoca che riuscì a ingannare tutti, con un piatto di “falso coniglio”.

La cucina palermitana nel periodo borbonico

Cunigghiu fausu, appunto, è il nome con il quale i palermitani preferiscono indicare un piatto che in realtà, il coniglio, non lo vede nemmeno da lontano. Tutto inizia nel XVIII secolo, all’inizio della dominazione borbonica nel futuro Regno delle due Sicilie, quando Palermo è divisa tra l’élite nobiliare vicina ai padroni e il resto del popolo. Mentre nelle case dei primi lavoravano i monsù — dal francese monsieur, con riferimento ai cuochi di professione che confezionavano ricette con ingredienti preziosi —, in città non arrivavano che i racconti dei banchetti e delle pietanze elaborate che venivano proposte. Una delle più ambite era il coniglio alla stimpirata, uno stufato agrodolce delizioso ma alquanto costoso. Proprio come la difficoltà nel reperire la selvaggina ha fatto nascere le sarde a beccafico (col pesce povero al posto dei volatili; l'abbiamo raccontato qui) qualcuno pensò di sostituire alla carne un pezzo di cacio. Con ottimi risultati.

Perché il cacio all’argentiera si chiama così

Via dell’Argenteria di trova ancora oggi accanto al mercato della Vucciria di Palermo, ricordando la categoria di artigiani che operava da quelle parti. Maneggiavano metalli preziosi, sì, ma la loro condizione non era delle più favorevoli, perché era il committente a fornire la materia prima, al quale andavano restituiti anche scarti e limature. L’unico vantaggio era il fuoco sempre acceso, il lume addrumato che serviva per lavorare e che non tutti potevano permettersi.

Ricordiamo ad esempio che la posizione di una famiglia era valutata in base a quante volte al giorno (o a settimana) riusciva a cuocere qualcosa. Fu proprio un’argentiera a pensare di sfruttare i fornelli anche per cucinare una pietanza con un ingrediente diverso, ma le stesse basi, che sprigionava per strada il profumo del coniglio alla cacciatora. Nel tegame, però, c’era solo un pezzo di più economico caciocavallo.

La ricetta del cacio all’argentiera palermitano

Nasce così un’altra ricetta del repertorio classico siciliano: dall’inventiva, la capacità di trarre il meglio da pochi ingredienti e insieme un pizzico di scaltrezza. Per il cacio all’argentiera è quindi sufficiente rosolare in una terrina uno spicchio d’aglio con un po’ d’olio, rimuoverlo e aggiungere qualche fetta di caciocavallo ragusano alta 1 cm (non troppo stagionato, per non eccedere di sale) oppure canestrato. Una volta sul fuoco, appena comincia a sciogliersi e a formare una crosticina si aggiunge un po’ di aceto — qualcuno ci mette anche un poco di zucchero, per accentuare l’agrodolce — dell’origano, e, volendo, una grattata di pepe fresco. Una volta che entrambi i lati sono ben rosolati, il “falso coniglio” è pronto da servire, ben caldo.

Dove assaggiare il cacio all’argenteria a Palermo

Tanto semplice e a buon mercato da essere facilmente proposto a casa, il cacio all’argentiera si può ancora assaggiare in diversi locali che a Palermo riprendono le tradizioni. La trattoria Buatta (che oggi ha aperto anche a Torino) lo propone tra gli antipasti, insieme alla caponata e alle mitiche sarde a beccafico. Con caciocavallo ragusano semi-stagionato si trova anche alla Trattoria Biondo, a pochi passi dal teatro Politeama. Classicissimo, lo fa l’Osteria Mangia e Bevi, mentre a Palazzo Branciforte lo chef l’ha trasformato in una salsa per accompagnare un insolito nigiri di sarde a beccafico con sorbetto di cipolla rossa: anche le colonne della cucina popolare possono rinascere in piatti gourmet.