Cosa si mangia a Palermo per il Festino di Santa Rosalia

Anche chiamata la Santuzza, Santa Rosalia è la protettrice di Palermo che si appresta a festeggiarla ogni anno tra il 14 e il 15 luglio. Una processione che porta in giro le reliquie della Santa e una grande festa che coinvolge tutta la città, tra fuochi d’artificio e una rappresentazione artistica della vita della martire cattolica. Non mancano ad accompagnare i festeggiamenti stand gastronomici, street food e i piatti tipici della ricorrenza così cara ai palermitani. In questa lista vi portiamo a scoprire le ricette tradizionali del Festino di Santa Rosalia a Palermo.

Il Festino di Santa Rosalia: cenni storici

Sicuramente la festa più sentita per la città di Palermo che nella notte del 14 luglio si trasforma in una specie di teatro a cielo aperto. Una celebrazione che si protrae da secoli e quest’anno c’è un motivo in più per festeggiare: infatti si tratta della 400° edizione del Festino di Santa Rosalia, u fistinu in dialetto locale, sentito con grande devozione da parte dell’intera città. Durante i festeggiamenti va messa in scena la vita della Santuzza, che nel 1624 liberò la città dalla peste tanto che il 15 luglio c’è la processione religiosa che ricorda il miracolo. Secondo la tradizione Santa Rosalia apparì in sogno a un cacciatore e gli indicò la grotta dove riposavano le sue reliquie. Il cacciatore portò le ossa della Santa in processione per le vie della città e la peste cessò. Una celebrazione tra sacro e pagano che attraversa tutta la città, da Palazzo Reale fino a Porta Felice e passando per la zona del Cassaro. Ma cosa si mangia durante questi giorni? Qui vi facciamo una panoramica.

I babbalucci

Tra i piatti più rappresentativi del Festino di Santa Rosalia ci sono i babbalucci. Un nome divertente e curioso che sta a indicare delle lumachine di terra che si trovano in questo periodo dell’anno. Un piatto che prende il nome dalla parola araba babuch, vista la forte influenza della dominazione dell’anno Mille sulla cucina siciliana. Le ricette sono molteplici, come i babbalucchi a picchi pacchi conditi con pomodoro aglio, olio e prezzemolo. Durante la festa troverete tantissimi stand che ripropongono questo piatto da mangiare con lo stuzzicadenti.

Il gelo melone

Nonostante questo dolce si possa trovare ormai durante tutto l’anno, è proprio durante la festa per la Santa che trova la sua collocazione originaria. Il nome può trarre in inganno: infatti non si tratta di una ricetta con il melone ma con il cocomero chiamato anche u meluni. Un dolce al cucchiaio a base di anguria, appunto, zucchero e amido, che assume la consistenza di un budino morbido e coloratissimo.

Lo scaccio

Un mix di frutta secca servito all’interno di un coppo di carta, da gustare mentre si segue il passaggio della processione. Lo scaccio è uno snack diventato simbolo della festa di Santa Rosalia in seguito all’usanza delle donne del tempo di mangiare noccioline e semi sedute di fronte casa, mentre si aspettava il passaggio delle reliquie. Infatti un altro nome per identificare questo cibo di strada è anche “il passatempo”, ricordando l’antica tradizione palermitana.

Le pollanche

Durante il Festino di Santa Rosalia le strade sono inondate di bancherelle che preparano le pollanche, ovvero pannocchie bollite. Un classico street food della celebrazione preparato dai numerosi venditori ambulanti all’interno di calderoni che ribollono per tutta la giornata. C’è anche la pollanca vugghiuta, ovvero cotta alla brace: abbrustolita e servita ancora bollente.

Lo sfincione

Re del cibo di strada palermitano, lo sfincione trova giustamente spazio anche in questa festa. Si tratta di una sorta di focaccia alta e dall’aspetto spugnoso, come il nome stesso ricorda, e al suo interno un vero concentrato di sapori siciliani: salsa di pomodoro, origano, caciocavallo, cipolle e acciughe. Un piatto che si può trovare per tutta Palermo anche durante il resto dell’anno, come vi abbiamo mostrato nella nostra mappa.