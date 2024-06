La piantagione di caffè più a nord del mondo cresce a Palermo e ci racconta la crisi climatica

La Sicilia ha un legame profondo con il caffè e la sua diffusione risale ai tempi delle dominazioni straniere, in particolare quella araba. Oggi a Palermo c’è la piantagione di caffè più a nord del mondo ma i primi esperimenti della sua coltivazione risalgono a oltre 100 anni fa. Sull’isola si coltivano non solo le colture tradizionali come agrumeti, uliveti e vigneti ma, a causa dell’aumento della temperatura, anche frutti tropicali come mango, papaya, tantissimo avocado ed perfino il caffè grazie all’impegno e alle sperimentazioni dell’Orto Botanico di Palermo e della famiglia Morettino.

Il caffè a Palermo: ecco come ci è arrivato

Nella geografia delle origini del caffè, quella di Palermo è la piantagione più a Nord visto che il caffè cresce in una fascia (la coffee belt) corrispondente all’area dei tropici: il primo esperimento vide la luce negli Anni Novanta nei giardini della storica torrefazione della famiglia Morettino con una sessantina di piante di Coffea Arabica, nate dai semi donati dall’Orto botanico di Palermo e piantati a circa 350 metri sul livello del mare (ricordiamoci che il caffè è una pianta di montagna). Da questi semi sono cresciute le piante del caffè all’aria aperta che hanno saputo adattarsi al clima siciliano a latitudini di gran lunga superiori rispetto a quelle dell’area tra i due Tropici in cui viene coltivato il caffè tra l’America latina, l’Africa Orientale e il Sud-Est Asiatico. Nel corso degli anni, queste piante hanno prodotto drupe che sono state raccolte, spolpate, processate e tostate per poter svolgere sessioni di cupping, oppure riseminate per dar vita a nuove piante nate e cresciute in Sicilia.

Le sperimentazioni all’Orto Botanico di Palermo: la storia delle piantagioni di caffè in Sicilia

Era la fine dell’Ottocento quando all’Orto Botanico di Palermo giunsero da Etiopia e Somalia alcune piante di caffè poi piantate in piena terra nel 1905 con lo scopo di provare a dar vita ad una nuova Via del caffè tutta italiana ma l’esperimento purtroppo fallì al primo inverno. Ci si riprovò nuovamente nel 1911, ma anche allora un’ondata di gelo distrusse le piante di caffè. Negli anni Quaranta un altro tentativo all’interno della bellissima Serra Carolina, qui alcuni esemplari di Coffea arabica della varietà Amami e altre varietà selvatiche, riuscirono ad adattarsi perfettamente. Oggi, a quasi 120 anni dal primo esperimento in piena terra, l’Orto Botanico e la famiglia Morettino ci stanno riprovando, grazie ai significativi cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo e alla volontà di portare avanti un ambizioso percorso sperimentale.

La piantagione di caffè a Palermo

La coltivazione all’Orto botanico è in continuità con il progetto di coltivazione di caffè nativo siciliano portata avanti da Morettino, in collaborazione con l’Orto Botanico-SiMuA e il Dipartimento SAAF dell’Università di Palermo. Un esperimento nato dalla visione di Arturo Morettino oltre trent’anni fa, che piantò a Palermo alcuni semi donati proprio dall’Orto Botanico. Quei semi hanno dato vita a qualche migliaio di piante nelle varie piantagioni sperimentali in Sicilia, dai quali viene prodotto il primo caffè 100% siciliano. Il progetto va visto in prospettiva, attualmente non ha finalità commerciali ma scientifiche e sperimentali e, anche a causa di un significativo mutamento del clima, ci si è accorti dell’aumento della produzione passata dai 30 kg nel 2021 ai 70 kg nel 2023.

La storia di Morettino, torrefazione centenaria

Abbiamo citato Morettino, ora non ci resta di capire qualcosa in più di questa centenaria azienda. Da un’antica bottega di famiglia di spezie e coloniali sita nella storica borgata di San Lorenzo ai colli a Palermo, nasce nel lontano 1920 la passione di Arturo Morettino per il caffè, che ai giorni nostri rappresenta un’azienda di trasformazione e vendita del caffè nello stesso quartiere da dove tutto ebbe inizio. Oggi la famiglia Morettino non solo porta avanti il progetto sperimentale che ha visto nascere e crescere le piante di caffè sull’Isola, ma di recente ha investito anche nel Morettino coffee lab, all’interno del nuovo Palermo Marina Yachting (ne abbiamo parlato qui). È trasversale la voglia di raccontare in città e in Sicilia la passione per il caffè. Vedremo se dalla torrefazione si passerà addirittura alla produzione.