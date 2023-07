Dove fare le migliori cene con vista sul mare di Taormina? Nella città del Teatro Greco non c’è angolo, via o piazzetta che non offra scorci e atmosfere affascinanti. Passeggiando per le vie del centro storico, così come lungo le sue spiagge, si ha l’impressione di attraversare una scenografia teatrale, per come storia e natura hanno modellato baie, monumenti e panorami da togliere il fiato. E la cucina siciliana ci mette il suo, miscelando influenze da tutto il Mediterraneo e riconsegnandole immutate nei suoi piatti più classici, oggi anche riletti con piglio contemporaneo. Abbiamo selezionato alcuni ristoranti da provare per approfittare di ciascuno di questi patrimoni, 11 insegne affidabili che godono di grandi panorami e dell’abilità degli chef che li conducono. Ecco la nostra guida ai migliori locali vista mare della città.