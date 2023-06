Enoteca-Winebar

Cassaro Bistrot

Un bancone, volte in pietra a scaffali gremiti di vino accolgono i visitatori in questo bistrot in salsa sicula, con particolare attenzione ai vini. Il menu è piuttosto semplice con una piccola carta di antipasti (tra i 13 e i 25€), insalate (10€), e piatti del giorno, come i paccheri alla norma, gli spaghetti con le sarde e il finocchietto e l’immancabile tagliata di tonno. Aperto nel 2017, tra le volte in pietra non si beve solo Sicilia, ma c’è spazio anche per il resto dell’Italia.