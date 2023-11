È il simbolo dello street food palermitano nel mondo: da Palermo a New York, dal Sud America sino all’Australia. Il pane e panelle è l’istituzione del cibo da strada palermitano, conosciuto in ogni angolo del mondo. Si tratta di un panino farcito con farinata di ceci fritta e servito con qualche goccia di limone, un condimento che ha una storia millenaria.

Sì, perché secondo la leggenda furono gli arabi a Palermo a macinare i ceci per ricavarne una farina da mescolare all’acqua. L’impasto così ottenuto si cuoceva fino a che non si otteneva una specie di polenta. I palermitani affinano la ricetta, la rendono geniale e, probabilmente, eterna. Aggiungono sale, pepe e decidono di friggere l’impasto. Il tutto viene inserito in un gustoso panino. Di seguito vi consigliamo dove andare a mangiare questa prelibatezza in città.