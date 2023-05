Street Food

Antichi Sapori Palermitani

Un locale di dimensioni ridotte non esattamente in centro, occupato perlopiù dal banco dove si cuociono frattaglie di tutti i tipi. Antichi Sapori si trova sul lungomare in zona Roccella, proprio di fronte al porticciolo della Bandita, ed è un esercizio familiare che accoglie i clienti con cortesia e sorrisi generosi. Il panino con la milza costa 3,50€ e si consuma in piedi appoggiati al bancone o a uno dei pochi tavolini alti. Allo stesso prezzo ci sono inoltre le stigghiole (budella di agnello, capretto o vitellino da latte arrotolate attorno a un cipollotto e cotte alla brace) e per qualche euro in più porzioni di frittole (un mix di interiora bollite e rosolate nello strutto) o quarume (un bollito misto di stomaco e intestino di vitello servito nel suo brodo di verdure). Il tipico menu palermitano si completa con panelle (frittelle di ceci) e crocchè (crocchette a base di patate e latte), sarde a beccafico, babbaluci (lumachine di terra) e persino cannoli come dessert.