Albergo

Hotel Signum

Se questa lista avesse la forma di un cerchio, tutto inizierebbe e finirebbe con la creatività di Martina Caruso, chef con stella Michelin rossa e verde, perché indubbiamente la sua notorietà ha acceso i riflettori su una Salina gastronomica. La sua proposta è di alta cucina, ma anche profondamente legata al posto in cui è nata e dove ha scelto di lavorare, accanto a tutta la famiglia, con il fratello Luca, sommelier d’alto rango e che vanta una delle più belle cantine d’Italia e con il padre Michele che rifornisce la cucina del Signum di molta della verdura e degli ortaggi che vengono serviti. L’estate 2023 porta in tavola un venti per cento in più di piatti nuovi L’estate 2023 porta in tavola un venti per cento in più di piatti nuovi - tra questi i Tortelli in brodo di gallina, gambero rosso e tartufo nero e la Ricciola, cicoria, limone e patate - che accompagnano le creazioni simbolo come la Bagna cauda di ricci. I menu proposti dal ristorante sono 3: quello Sigillo, in 9 portate a 190€, poi Oltremare in 7 portate a 170€, infine Radici, il menu vegetale, in 5 portate a 150€. Il verde e l’azzurro del contesto – mare ma anche un giardino curatissimo – spiccano ancora di più grazie ai nuovi arredi outdoor color bordeaux della designer Paola Lenti e ai tavoli grigi di Desalto.