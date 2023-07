Gelateria

Al gelatone di Peppe Cuti

Questa gelateria artigianale in via Autonomia Siciliana n.96, a pochi passi dalla Fiera del Mediterraneo, soddisfa tutti i palati e ogni genere di esigenza alimentare: gelato vegano e senza lattosio, gelato per persone con celiachia o diabete. C’è spazio anche per il nuovissimo gelato proteico, perfetto per chi vuole rispettare la dieta senza sacrificare il gusto. Tutti i gelati vengono realizzati con latte fresco o a base d’acqua e ingredienti di prima qualità, senza l'utilizzo di preparati. Interessante il gusto gorgonzola-noci-miele, davvero equilibrato e per appassionati di formaggi. Può mancare la brioche? Per carità: costa 4 euro.