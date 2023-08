Pasticceria-Panificio

Acireale non può mancare in questa lista, anche perché è la città dove, dal 2012, si svolge La Nivarata, il festival della granita siciliana nel periodo tra maggio e giugno. Un’occasione in più per ritrovarsi nella piazza dell’omonima chiesa barocca e fare una sosta in questa pasticceria. Innanzitutto per la granita di mandorla araba, realizzata con un infuso di anice stellato e cannella (si aggiudicò il primo posto in una delle prime edizioni della Nivarata) e poi per tanti altri gusti, tra cui un eccellente mandarino. Curiosa la forma della brioscia locale, con un tuppo sovradimensionato