Enoteca-Winebar

Vino Veritas Palermo

Vino cucina mixology c’è scritto sulla porta d’ingresso di questo locale – quello in via Sammartino, ce n’è un secondo in via Boris Giuliano - che, negli ultimi anni, si è imposto a Palermo, come uno degli indirizzi più validi in fatto di mescita di vini e pairing con il cibo. Le duemila e più bottiglie in vendita circondano i bei tavoli in pietra, ma tutto lo spazio è pensato per la convivialità: il lungo banco dedicato al lavoro del bartender e alla brigata in cucina, tutto a vista, il giardino intimo e anche il caveau al piano sottostante è accessibile per scoprire il posto dove riposano le bottiglie di pregio. Lo stesso proprietario, Giuseppe Lisciandrello, è un produttore di vino con vigne tra San Cipirrello e San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo.