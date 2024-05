Le migliori arancine di Palermo e dove trovarle. La mappa

Una storia dalle origini discusse, tra mito e leggenda. L’arancina è uno dei simboli dello street food palermitano: la palla di riso più buona al mondo – ci lanciamo ad affermarlo - è infatti la protagonista assoluta della rosticceria del capoluogo siciliano. Si tratta di un pezzo senza dubbio iconico, che parte dalla Sicilia e varca i confini nazionali.

L’arancina day: perché capita di 13 dicembre?

Se vi capitasse di visitare Palermo il 13 dicembre e doveste rimanere incuriositi dall’incredibile nota di frittura nell’aria la risposta è semplice: è l’Arancina Day, il giorno in cui tutti i palermitani le mangiano. Perché? Il motivo è legato a un miracolo attribuito a Santa Lucia, patrona di Siracusa. Tra i suoi miracoli uno riguarda la carestia che colpì Palermo nel 1646, lasciando la popolazione in preda alla fame. Si dice che proprio il 13 dicembre, dopo diverse suppliche e preghiere, al porto arrivò un carico di grano. Tuttavia, la fame dei palermitani era talmente tanta che non ebbero alcuna intenzione di perdere tempo nel dedicarsi alla molitura per preparare la farina per pane e pasta. Il riso venne immediatamente bollito e condito con un po’ d’olio. Da qui, secondo il mito, nasce successivamente questa pietanza: ecco perché nel territorio palermitano oggi il 13 dicembre è noto come Arancina Day.

Arancina o arancino? Un dibattito infinito (e inutile)

Chiariamo immediatamente il sesso: l’arancina è fimmina. Su questo i palermitani sono rigorosissimi, nonostante l’eterno dibattito portato avanti con i cugini catanesi che lo chiamano arancino. Un palermitano e un catanese potrebbero discutere per giorni, settimane, anni, decenni: nessuno dei due arretrerà mai sul nome. Non parliamo d’altro che di una piccola arancia, ripiena di riso, con ragù o prosciutto cotto e besciamella (queste almeno le declinazioni iniziali, visto che nel tempo è diventata anche un piatto gourmet con rivisitazioni di ogni sorta).

L’origine incerte dell’arancina palermitana

Non ci sono certezze su chi abbia inventato, a Palermo, l’arancina: c’è chi attribuisce la ricetta agli arabi, c’è chi ritiene che alla corte di Federico II di Svevia qualche arancina venisse già fritta nei pentoloni pieni d’olio. Da Palermo, poi, l’arancina ha percorso negli anni diversi chilometri, trovando casa a Catania e nel messinese. All’ombra del Liotru ha assunto una forma conica, diventando più allungata. Il Maestro Camilleri chiamò un’intera raccolta di racconti del Commissario più famoso d’Italia Gli arancini di Montalbano: il Commissario li mangia a capodanno da Adelina, la sua cuoca tuttofare. Il libro rialimentò la disputa tra le due versioni di nomi, diatriba che sembrava ormai sopita. La sostanza, però, non cambia: la bontà e la specialità di questa pietanza rimarranno sempre intatti.

Dove mangiare le arancine più buone di Palermo

Ma quali sono le arancine più buone di Palermo? Il gusto, come spesso si dice, è soggettivo ma tendenzialmente ci sono dei criteri per valutare la bontà di un’arancina: i puristi sono soliti valutare la croccantezza, la qualità del ripieno, la frittura, il volume e, ovviamente, il gusto complessivo. Ecco alcuni consigli sulle migliori arancine in città.