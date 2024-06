La mappa con i migliori agriturismi in provincia di Palermo

Agriturismo

Casale Drinzi

È questo il posto giusto per una vacanza in piena tranquillità, ricca di sole, tradizione e luoghi di immensa bellezza in modo da trascorrere il tempo libero lontani dalla routine della vita quotidiana. Al Casale Drinzi è facile lasciarsi affascinare dai colori, dal calore e dai sapori della terra madonita. La struttura è composta da otto camere dotate di servizi con doccia e riscaldamento centralizzato. Le verdure di montagna, cibo semplice ma essenziale, sono da contorno a questa bella realtà immersa nella natura del parco delle Madonie, dove si sta tra tavoli in legno, camini e atmosfera d’alta quota. Imperdibile la lumaca madonita con crostini caldi. Consigliate le tagliatelle al ragù di cervo e lo stufato di cinghiale in tegamino. Disponibili anche le pizze senza glutine.