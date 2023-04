15 suggerimenti per mangiare all’aperto a Palermo

Osteria-Bistrot

Osteria dei Vespri

Non troppo distante dal mercato di Ballarò, in piazza Croce dei Vespri, lo storico Palazzo Ganci che ospitò le riprese del film Gattopardo di Luchino Visconti, è anche la sede dell’Osteria dei Vespri. L’esterno si caratterizza per i tanti tavolini presenti in piazza, coperti da una tovaglia bianca e circondati da piante e fiori. Nel menu c’è sia carne che pesce, i piatti hanno gli ingredienti della tradizione siciliana e sono arricchiti da tecniche di cucina sempre attuali, come per esempio gli anelletti al ragù di polpo “maiolino”, Nero d’Avola, finocchietto selvatico e zafferano di Corleone (28€) oppure il carré di agnello da latte in salsa alle alici e timo fresco con strudel croccante di carciofi e bietole al vapore.