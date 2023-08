Il rito dell’aperitivo, soprattutto in estate, è una vera e propria “regola” per gli italiani. Gustare buon cibo con gli amici, accompagnato da un cocktail o da un calice di vino, fa parte ormai della nostra tradizione. L’ora dell’happy hour è quella più attesa, il momento della giornata più desiderato, e fare un aperitivo in riva al mare è, certamente, molto più suggestivo che altrove. A Palermo sono diverse le possibilità vista litorale, sia in città che a pochi chilometri dal centro: ecco i nostri sei posti preferiti.