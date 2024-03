Cucinare l’arrosto Falsomagro siciliano con la ricetta originale del convento. Il video

A prima vista un ‘semplice’ arrosto di carne magra con il suo intingolo. Al taglio, un rotolo multistrato di vitello e altre prelibatezze, che si svelano solo al momento del servizio. Ecco perché il Falsomagro porta questo nome, assegnatogli, sembrerebbe, da qualche accorto monaco. In convento, si sa, la cucina è importante, ed è proprio da quello siciliano di San Martino delle Scale, vicino Palermo, che arriva il video con le indicazioni per preparare a casa un secondo perfetto in periodo di Quaresima.

La ricetta del Falsomagro dei monaci di San Martino delle Scale

Ci pensano Don Salvatore e Don Angelo, protagonisti della trasmissione Le Ricette del Convento di Food Network Italia, a spiegare per filo e per segno come si fa. La parte ‘visibile’ del Falsomagro — U Farsumagru, in dialetto — è data da una fetta di vitella aperta a libro e battuta leggermente.

Sopra, a strati, si dispongono spinaci saltati in padella, cipolla a pezzi, trito di manzo condito con sale e pepe e salsiccia a tocchetti. Poi è la volta di caciocavallo locale a fettine, che in cottura si scioglierà rendendo cremoso l’arrosto. Poi le uova sode. Quest’ultime disposte in fila e lasciate intere, in modo da dare una bella sorpresa a ogni fetta. Il tutto si arrotola e si lega con spago, ben stretto.

La cottura è semplice: in casseruola con un po’ d’olio, bisogna rosolare il rotolo da ogni lato per sigillare del tutto, poi lasciar brasare con passata di pomodoro leggermente allungata con acqua. Dopo 50 minuti l’arrosto ‘con sorpresa’ è pronto per essere servito. Seguendo i trucchi infallibili del convento, la ricetta è a prova di cuoco inesperto.