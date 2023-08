Bar

Bar Vabres

Fondato nel 1969 vicino al centro di Palermo, in via Michele Cipolla, da tre generazioni ogni membro della famiglia di Bar Vabres gestisce una diversa attività all'interno del bar, con Alessio Vabres che porta la sua passione per lo specialty coffee e latte art, uno dei pochi indirizzi che va in questa direzione in città. Il Bar inoltre è famoso per la sua rosticceria e pasticceria, in particolare per le arancine e le brioches siciliane, ma ci sono anche i dolci tradizionali della colazione all’italiana come i cornetti, serviti qui freschi.