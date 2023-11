Forni e panifici di Palermo dove mangiare il migliore sfincione

Pasticceria-Panificio

Panificio Guccione

Il panificio Guccione, in via Pipitone Federico n. 63, è considerato uno dei migliori in città: pane di grano duro, farine macinate a pietra e lievitazioni perfette caratterizzano la vasta gamma di prodotti offerti. Lo sfincione palermitano è riprodotto sia in forma classica, cioè alto e spugnoso, sia in una variante più bassa con l’impasto della pizza: in entrambi i casi il gusto è garantito.