La ricetta delle Cassatelle di ricotta secondo una nonna siciliana

Quante soddisfazioni ha regalato alla pasticceria siciliana la combinazione di ricotta e cioccolato? Se ci aggiungiamo anche l’intervento provvidenziale della frittura, il panorama diventa davvero variegato. Quello che si avvicina alla Pasqua è il periodo giusto per le Cassatelle, una sorta di raviolo di frolla farcito e — appunto — fritto, tipico della parte occidentale dell’isola. Se non avete in programma un salto al Sud, e invece volete provare a cimentarvi a casa, c’è la ricetta di uno degli interpreti più affidabili: Nonna Razia. La piattaforma Chef in Camicia l’ha ripresa proprio mentre le prepara, condensando il tutto in un solo minuto.

La ricetta delle Cassatelle siciliane di Nonna Razia

Tra Palermo e Trapani le Cassatelle sono una specialità amatissima, conosciuta già dal Settecento e preparata in diverse varianti. Ne esiste addirittura una versione arcaica a base di ragù, ma quella che proponiamo è assolutamente dolce; perfetta per colazione, fine pasto oppure merenda.

Si parte con la preparazione dell’impasto per l’involucro, da comporre con farina di semola, strutto, zucchero, latte e l’immancabile goccetto di Marsala. Il composto si spiana in cerchietti, da farcire ognuno con il classico ripieno di ricotta di pecora, zucchero e gocce di cioccolato. Poi un ingrediente speciale: la cannella.

Nonna Razia mostra come richiudere le Cassatelle a mezzaluna, sigillando bene i bordi con l’aiuto di una forchetta. I dolcetti si friggono in olio di semi ben caldo, poi si asciugano per bene e sono pronti da assaggiare. Non prima, però, di averli generosamente cosparsi di zucchero a velo.