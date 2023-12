A Palermo apre la prima club house con ristorante, cocktail bar e rifugio per artisti

Nella recente intervista a CiboToday, l’imprenditore della ristorazione palermitana, aveva già rivelato qualche novità in arrivo: “lo chef Yoji Tokuyoshi (che ha fatto la stagione a Stazione Vucciria) rimarrà con noi da Bocum come consulente. Il locale diventerà una specie di club house, con ristorante e cocktail bar di livello”, raccontava a ottobre Franco Virga. Ed ecco che, dopo appena un paio di mesi, la trasformazione è completata: il gruppo Virga&Milano il 28 dicembre 2027 inaugura Maison Bocum.

I locali di Franco Virga e la storia del ristorante Bocum

Franco Virga dopo anni nel mondo della moda, con la moglie Stefania Milano, ha iniziato a investire nella ristorazione. Oggi ha 6 locali a Palermo: Libertà, Aja Mola, Gagini, Stazione Vucciria (fuori città) e Buatta, che è appena arrivata anche all’interno del Mercato Centrale di Torino. Adesso invece, si apre un nuovo capitolo per Bocum che diventerà “un contenitore eclettico e creativo dove cibo e drink incontrano socialità, arte e relax nel cuore del quartiere della Vucciria”. Il ristorante in origine era una discoteca nel centro storico di Palermo, in uno degli scorci del mercato della Vucciria. Nel 2015 l’ha preso in gestione Franco Virga con la volontà di migliorare lo stato della via, poiché il locale si trova proprio di fronte al Gagini, il ristorante di punta del gruppo. Poi nel 2022 il gruppo ha comprato gli spazi e ha deciso dare nuova linfa al progetto.

Il progetto di Maison Bocum a Palermo

Si chiamerà Maison Bocum e diventerà una specie “retreat urbano” con spazi intimi e ricercati, caratterizzati da un design contemporaneo, realizzati in collaborazione con Studi AM3 Architetti associati e Musumeci Design. “Questa pazzia nasce dal fatto che volevo fare un nuovo progetto, in cui confluissero l’arte, la cultura, la musica e ovviamente il food e beverage”, spiega Virga a CiboToday. Maison Oltre alla ristrutturazione degli spazi c’è stata una vera e propria trasformazione del concept: Bocum sarà una “casa contemporanea” dedicata all’ospitalità a 360 gradi, pensata per accogliere un pubblico eterogeneo e dinamico. Da ora in avanti qui si può certamente mangiare e bere bene, ma anche incontrare persone, leggere e assistere a performance artistiche o spettacoli musicali.

“Abbiamo sempre creduto nel Bocum ma avevamo voglia di andare oltre, di spingerlo verso nuove frontiere per dar vita a qualcosa di unico a Palermo. Maison Bocum nasce dall’idea di creare uno spazio eclettico in cui poter passare il proprio tempo trasformandolo in esperienza di lusso. La nostra ispirazione sono state le Club House inglesi, espressioni del mangiare e bere bene, del creare incontri e connessioni, circondati da cultura, arte e musica”, raccontano Franco e Stefania.

Gli spazi nel nuovo Maison Bocum di Palermo

Sono tanti gli spazi del nuovo locale: al piano terra un grande bancone con cucina a vista, poi salendo al primo piano c’è la White room, la sala bianca del ristorante con 18 coperti, che sarà anche la sede di project room e mostre temporanee. A questi si aggiungono “degli spazi privati destinati agli amici dichiarati di Maison Bocum, dove potranno condividere con altri amici dei momenti di relax. C’è un bancone bar una sala con cantina climatizzata, una sala liquori e una terrazza che si affaccia tra i tetti di Palermo. Mi piace chiamarla “community” perché non volevo fare un club privato selettivo ma inclusivo”, spiega Franco. Per adesso non c’è iscrizione da pagare ma il concetto si rifà molto alle club house londinesi e newyorkesi. Gli ambienti sono caratterizzati da una cura per le rifiniture, fatte di carte da parati, ceramiche, boiserie e specchi che richiamo spazi intimi e accoglienti.

Cos’è Maison Bocum Project Room

Un progetto reso possibile dalla collaborazione con Agata Polizzi, storica dell’arte e curatore indipendente in ambito artistico, che ha curato la realizzazione delle project room. Maison Bocum Project Room prevede la progettazione di un intervento site-specific per lo spazio da parte di artisti internazionali per un tempo limitato di circa 3 mesi. A questo proposito a gennaio 2024 verrà lanciata la prima Open Call for Contemporary Art allo scopo di valorizzare, promuovere e sostenere le arti visive e gli artisti contemporanei.

La nuova proposta food&beverage di Maison Bocum a Palermo

Ad occuparsi della proposta gastronomica c’è Alessandro Fanara, da 10 anni nel gruppo Virga&Milano e adesso resident chef di Maison Bocum. “Il ristorante propone una cucina internazionale con influenze da tutto il mondo: asiatiche, piuttosto che sudamericane… però sempre con prodotti siciliani e a prezzi democratici”, ci spiega Franco Virga. Ci saranno due menu: uno di tapas da accompagnare ai cocktail e ai vini (soprattutto naturali), e l’altro del ristorante soltanto con entrèe e main courses. Per quanto riguarda la parte di beverage l’offerta è incentrata sulla mixology. “Avendo ampliato gli spazi abbiamo dato maggiore importanza alla cucina e pensato di alzare il livello dei cocktail per fare cose più particolari, concentrandoci soprattutto sulla scelta degli spiriti. Abbiamo scelto referenze particolari, quasi introvabili e ci siamo affidati al bartender Angelo Moses che curerà la parte dei drink”. Per adesso Maison Bocum sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 18 alle 2 di notte, mentre la domenica ci sarà la possibilità di fare anche brunch.