A Palermo dopo 7 anni di lavori apre un ostello con terrazza, bar, erbe aromatiche

Un lungo iter di lavori ha preceduto la nascita di Ostello Bello a Palermo, marchio della catena di ostelli fondato da Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pietro Vecchi e Nicola Specchio. Presente già in diverse città italiane (la prossima tappa? Il tris a Milano in Via Medici), ha conquistato Firenze, Roma, Napoli, Milano e Genova. L’immobile era una centrale termoelettrica dell’Enel che avrebbe illuminato Palermo, poi proprietà del gruppo immobiliare presieduto da Dario Mirri, attuale presidente del Palermo Calcio. Il comune di Palermo aveva negato la possibilità di procedere al cambio di destinazione della struttura, ma dopo vari ricorsi e controricorsi, la struttura ha finalmente aperto le sue porte verso la metà di giugno.

L’ostello più bello di tutti gli ostelli belli

“Non è il più grande, sarebbe Genova. Ma secondo me in assoluto è il più bello” ci spiega Carlo dalla Chiesa, che a Palermo ci è nato ed è nipote del compianto generale Dalla Chiesa con cui condivide il nome e il sangue. 200 posti letti compongono l’offerta, mentre nella struttura si stanno ultimando i lavori nel cortile per la costruzione della piscina. “Il riscontro che abbiamo ricevuto da Palermo è stato ottimo. Sembrava che ci fosse voglia di avere un ostello che potesse definirsi tale, dallo spirito internazionale e che fosse anche luogo di produzione culturale. In questi anni non ci siamo mai fatti perdere d’animo. Il proprietario Mirri e l’architetto Chiara Mazzarella sono stati fondamentali in questo processo, ci siamo dati forza reciprocamente, noi da soli non ci saremmo riusciti e loro senza di noi uguale. Era un progetto dalla forte valenza simbolica”.

L’apertura di Ostello Bello a Palermo

Nel frattempo il trend turistico legato a Palermo e in Sicilia, già avviato da tempo, è letteralmente esploso anche per il pubblico internazionale. “In una città bella come Palermo era inevitabile” dice Dalla Chiesa. E così la decima apertura, seppur sofferta, è arrivata. “Scegliamo nelle nostre strutture con molta flessibilità, le città italiane sono tutte diverse; quindi, ci sono dimensioni diverse e anche amministrazioni diverse. Il luogo deve essere sempre facilmente accessibile e di passaggio, per rispondere alle esigenze dei viaggiatori. L’ostello di Palermo ha una quantità di aree comuni che non ha nessuna delle nostre strutture”. Altro punto di forza, l’evoluzione del concetto di ostello, non più un posto da ragazzini, ma adatto a tutti.

Una nuova tipologia di ostello con un target più ampio

Dentro quindi troviamo un bel bar in cortile, dove si fanno anche iniziative di produzione culturale, per la prima volta una sala biliardo, una sala da pranzo oltre a una cucina condivisa, la palestra all’esterno. “Il profilo rimane quello di un ostello, di chi non cerca necessariamente tanti fronzoli. Abbiamo personale sia locale che internazionale, la nostra casa è aperta al pubblico. La nostra particolarità è quella che chi ha fatto nascere Ostello Bello è in un rapporto di identità con il nostro pubblico. Io non penso: chissà cosa vuole uno che va in ostello? Sono io stesso che ci vado”. Per questo anche il target sta crescendo, non solo giovanissimi ma anche famiglie e persone over 40. Per una volta un ostello dove gli anta non si sentono vecchi.