Manutenzione caldaia, nuovo servizio a Palermo: tecnici a casa e pagamento in bolletta

La manutenzione della caldaia? Ci pensa Amg Gas. La società di vendita di gas ed energia elettrica di Palermo avvia un nuovo servizio: la manutenzione di caldaie e scaldabagni a gas, secondo quanto previsto dagli obblighi di legge, attraverso tecnici operanti nel territorio, altamente qualificati e appartenenti alla rete di “Assistenza Casa” (società del Gruppo Edison, leader sul territorio nazionale nel settore degli interventi agli impianti domestici, oltre che delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria).

Il nuovo servizio, appena partito, è rivolto ai clienti con fornitura gas “uso domestico” ed è attivabile presso tutti gli sportelli della società (due a Palermo - in piazza Tumminello e in via Imperatore Federico - uno a Monreale, uno a Montelepre ed uno a Partinico). Un salto di qualità per la società: Amg Gas mette a disposizione dei clienti un vero e proprio percorso completo, che va dal contratto per la fornitura di metano sino alle attività e necessità legate agli interventi di manutenzione.

“Manutenzione Caldaia” è un “servizio a valore aggiunto” ed è la prima volta che Amg Gas offre alla clientela questo tipo di prestazioni. “Sono prestazioni che si aggiungono all’effettivo servizio base e lo arricchiscono - sottolinea l’amministratore delegato della società, Vitale Muia - rappresentando un beneficio per il cliente, che ha a disposizione un portafoglio offerte più ampio e variegato e che viene seguito dalla società in un percorso completo, dalla fornitura di gas alla manutenzione, con la garanzia di qualità e professionalità. Per la nostra società si tratta di un prodotto innovativo, oltre che molto atteso. E’ un primo passo a cui ne seguiranno altri”.

Il nuovo servizio “Manutenzione Caldaia” è rivolto ai clienti con fornitura “uso domestico”, ha un costo mensile di 6,67 euro, pagabili in bolletta, e prevede la manutenzione ordinaria annuale della caldaia/scaldabagno a gas (non maggiore di 35kw) e il controllo annuale dei fumi, secondo quanto previsto dagli obblighi di legge: al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il tecnico provvede a compilare il libretto di impianto, a redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica e ad inserirlo, in via informatica, nel catasto unico regionale degli impianti termici.

C’è di più: il nuovo servizio include “Pronto artigiano 3h”, un servizio di assistenza telefonica effettuato da “Assistenza Casa” tramite numero dedicato - 800591820 - attivo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, per la risoluzione di malfunzionamenti di tipo domestico relativi a 8 ambiti (idraulico, elettrico, gas, riscaldamento, condizionamento e climatizzazione, serrature e vetri). Il servizio dà accesso a una rete di artigiani locali qualificati a prezzi competitivi, con un bonus una tantum relativo al costo dell’uscita e delle prime 3 ore di manodopera che sono gratuite.