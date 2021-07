Sporco e acari, un potenziale pericolo per gli allergici: come pulire il ventilatore

Anche mentre è in funzione accumula polvere, sporco e batteri, che vengono poi diffusi nell’aria e respirati da chi si trova nella stanza, diventando potenzialmente dannosi per la salute, soprattutto per le persone allergiche

Il ventilatore è indubbiamente uno dei nostri migliori alleati durante il periodo estivo, fondamentale per darci sollievo dal caldo e dall’umidità. Tuttavia è molto importante dedicargli una pulizia mirata e costante: anche mentre è in funzione, infatti, il ventilatore accumula polvere, sporco e batteri, che vengono poi diffusi nell’aria e respirati da chi si trova nella stanza, diventando potenzialmente dannosi per la salute, soprattutto per le persone allergiche. Dai ventilatori a piantana a quelli da soffitto, passando per i ventilatori da tavolo e quelli a colonna, tutti dovrebbero essere puliti a fondo, sia prima di essere utilizzati che periodicamente durante i mesi estivi. Vediamo allora come pulire il ventilatore e i rimedi naturali per eliminare la polvere.

Come pulire il ventilatore

Per pulire il ventilatore con rimedi naturali, devi per prima cosa pensare alla tua sicurezza: scollega quindi il ventilatore dalla corrente, così da evitare brutti incidenti.

Poi procedi a smontare le varie parti. I ventilatori tradizionali sono solitamente dotati di due griglie, una anteriore e una posteriore, fissate tra loro da una o due viti, che si dovrebbero trovare nella parte alta e nella parte bassa del ventilatore (ma potresti trovarne anche 4 laterali). Utilizza quindi un cacciavite per svitare le viti della griglia metallica, poi stacca delicatamente l’elica del ventilatore, così che sarà più semplice da lavare, e procedi con la sua pulizia.

Passa prima un panno in microfibra o uno spolverino cattura-polvere per eliminare lo sporco e la polvere superficiali, poi utilizza un panno inumidito con acqua e aceto bianco per pulire la griglia, l'elica, i pulsanti, e tutte le altre parti del ventilatore, ma evita i cavi e la spina. Inoltre, fai attenzione che il panno sia solo leggermente inumidito e non bagnato, poiché c’è il rischio che rilasci eccessiva acqua sul ventilatore, rovinandolo.

Dopo aver pulito l’intero ventilatore, passa un panno pulito per asciugare e concludi rimontando il tutto. Puoi sostituire l’aceto con del sapone di Marsiglia o con succo di limone e bicarbonato, e se vuoi eliminare l’odore forte dell’aceto puoi usare degli oli essenziali, come quelli di eucalipto o di lavanda.

Per quanto riguarda i ventilatori da soffitto, la procedura di pulizia è leggermente diversa. Stacca sempre la corrente elettrica prima di pulire il ventilatore, poi utilizza uno spolverino in microfibra con prolunga telescopica, che renderà più facile eliminare polvere e sporco superficiali. In caso di sporco ostinato, utilizza un panno umido per pulirlo e uno pulito per asciugarlo. Questo metodo semplice non richiederà più di pochi minuti e ci assicurerà aria fresca e pulita per tutta l’estate.