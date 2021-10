Sotto la lente 5 attività commerciali: sequestrate 294 bombole di gas

Sequestrate 294 bombole di gas, per un peso complessivo di circa 4.095 chili. Si trovavano nei depositi di cinque attività commerciali di Trabia, Sciara, Altavilla Milicia e Roccapalumba. I titolari sono stati denunciati per non aver comunicato ai vigili del fuoco la detenzione di materiale esplosivo.

"Le fiamme gialle di Termini Imerese - spiegano dal comando provinciale della guardia di finanza - hanno constatato la mancanza del certificato di prevenzione incendi". Una certificazione, rilasciata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, essenziale per la sicurezza delle strutture e delle persone che si trovano al loro interno in ragione dei pericoli determinati dalla presenza di gas o vapori altamente infiammabili. E' obbligatoria per le rivendite di gas in recipienti mobili, disciolti o liquefatti, per quantitativi complessivi superiori o uguali a 75 chili.